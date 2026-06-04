В Татарстане в лобовом ДТП погибли 2 человека, пострадали 2 взрослых и 2 детей

В Татарстане 2 человека погибли, 4 пострадали в лобовом ДТП В Татарстане в лобовом ДТП погибли 2 человека, пострадали 2 взрослых и 2 детей

Москва4 июн Вести.В Татарстане произошло лобовое столкновение двух автомобиле, в результате ДТП 2 человека погибли, еще 4, из них 2 детей, пострадали. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия произошла 4 июня в 14.30 мск на 31-м км автодороги "Набережные Челны – Сарманово". Предварительно, водитель Lada Granta, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla.

В результате … 18-летний водитель отечественного автомобиля и 32-летний пассажир скончались на месте... Травмы различной степени тяжести получили третий пассажир Lada Granta и трое пассажиров Toyota Corolla, двое из которых несовершеннолетние говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту аварии организована процессуальная проверка.