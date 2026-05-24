Москва24 маяВести.В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого двое человек, включая ребенка, погибли и еще один получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края.
Авария случилась 24 мая в 03.40 местного времени на улице Магистральной. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Caldina и Toyota Fielder, при этом Caldina вылетела с проезжей части.
В результате ДТП погибли водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир. Женщина — пассажир автомобиля Toyota Fielder с травмами доставлена в Краевую клиническую больницууточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.