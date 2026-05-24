Двое человек, включая ребенка, погибли в дорожной аварии в Чите

Москва24 мая Вести.В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого двое человек, включая ребенка, погибли и еще один получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края.

Авария случилась 24 мая в 03.40 местного времени на улице Магистральной. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Caldina и Toyota Fielder, при этом Caldina вылетела с проезжей части.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир. Женщина — пассажир автомобиля Toyota Fielder с травмами доставлена в Краевую клиническую больницу уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.