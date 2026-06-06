Автолюбитель погиб в Чите при столкновении двух легковых машин

Автомобилист погиб в Чите в "пьяном" ДТП Автолюбитель погиб в Чите при столкновении двух легковых машин

Москва6 июн Вести.В Чите произошло "пьяное" дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомашин, в результате чего один из водителей погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.

Авария случилась 6 июня около 5.00 местного времени на улице Ленина, где столкнулись Mercedes и Honda Fit.

В результате ДТП водитель Honda 1999 года рождения от полученных травм скончался на месте дорожной аварии. 25-летний водитель Mercedes не пострадал. По результатам освидетельствования алкотектером он был пьян уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.