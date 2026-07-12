Москва12 июлВести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пожилой водитель. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
"За рулем находился 72-летний водитель — местный житель Ононского округа, не имеющий права управления транспортными средствами", — уточняет Госавтоинспекция в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.