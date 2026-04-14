В Забайкалье в результате ДТП погибла 22-летняя автолюбительница

Москва14 апр Вести.В Забайкальском крае погибла 22-летняя девушка, которая управляла машиной без водительских прав. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 13 апреля в 06.45 по местному времени в Карымском районе на автодороге "Дарасун — Солнцево". Согласно предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела с дорожного полотна и перевернулась.

В результате ДТП 22-летняя водитель погибла по дороге в медицинское учреждение уточняется в Telegram-канале ведомства

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины аварии.