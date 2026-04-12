В Тыве перевернулась иномарка, погибла женщина без водительских прав

Москва12 апр Вести.В Тындинском районе Республики Тывы во время движения перевернулся легковой автомобиль. В результате ДТП погибла женщина-водитель, сообщает республиканская ГАИ.

Инцидент произошел на 18-м километре автодороги Подъезд к озеру Дус-Холь.

Не получавшая водительского удостоверения 35-летняя жительница села Межегей допустила опрокидывание автомобиля Toyota Camry. … Она погибла на месте сказано в Telegram-канале инспекции

Также пострадала 39-летняя пассажирка. Она была госпитализирована в реанимацию.

Теперь предстоит выяснение наличия или отсутствия алкоголя в крови водителя. Для этого уже назначено судебно-медицинское исследование.