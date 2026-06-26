Автомобилист погиб в Забайкалье, врезавшись в забор

В Забайкалье легковой автомобиль протаранил забор, водитель погиб Автомобилист погиб в Забайкалье, врезавшись в забор

Москва26 июн Вести.В Забайкальском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 64-летний автомобилист. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 25 июня в 17.30 местного времени селе Смоленка в Читинском округе. Предварительно установлено, что водитель "ВАЗ 2190" не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в дороги и врезался в забор.

В результате ДТП 64-летний водитель автомашины "ВАЗ" скончался говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства аварии.