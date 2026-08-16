Москва16 авгВести.В Чите в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья.
Авария произошла вечером 15 августа на федеральной трассе "Байкал". По предварительным данным, водитель иномарки Toyota Ractis не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончалсяотметила Госавтоинспекция Забайкалья в МАХ
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.