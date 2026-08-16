Автомобилист погиб в ДТП в Забайкальском крае В Чите произошло смертельное ДТП, погиб 50-летний мужчина

Москва16 авг Вести.В Чите в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкалья.

Авария произошла вечером 15 августа на федеральной трассе "Байкал". По предварительным данным, водитель иномарки Toyota Ractis не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался отметила Госавтоинспекция Забайкалья в МАХ

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.