В Забайкальском крае в ДТП погиб 16-летний пассажир Под Читой подросток устроил ДТП, 16-летний пассажир погиб

Москва24 июл Вести.В Забайкальском крае двое несовершеннолетних попали в дорожно-транспортное происшествие, один из них погиб. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла вечером 23 июля на автодороге "Смоленка-Забайкальский" под Читой.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Caldina находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП 16-летний пассажир погиб, 15-летний водитель, не имеющий права управления, доставлен в медицинское учреждение, не госпитализирован отметила пресс-служба Госавтоинспекция Забайкалья в Telegram-канале

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.