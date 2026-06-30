В Макеевке 15-летний водитель устроил ДТП, в котором погиб подросток-пассажир В ДНР произошло смертельное ДТП, погиб подросток

Москва30 июн Вести.Один подросток погиб в результате ДТП, которое произошло в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МВД по республике.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июня в Центрально-Городском районе города.

За рулем Kia Ceed находился 15-летний водитель, действия которого привели к выезду авто с дороги и дальнейшему переворачиванию.

В результате ДТП пассажир-сверстник получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия написано в MAX

Сотрудниками полиции проводится проверка.