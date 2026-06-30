Москва30 июнВести.Один подросток погиб в результате ДТП, которое произошло в городе Макеевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МВД по республике.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июня в Центрально-Городском районе города.
За рулем Kia Ceed находился 15-летний водитель, действия которого привели к выезду авто с дороги и дальнейшему переворачиванию.
В результате ДТП пассажир-сверстник получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествиянаписано в MAX
Сотрудниками полиции проводится проверка.