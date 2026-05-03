Четырнадцатилетний мотоциклист погиб при ДТП с УАЗ в Забайкалье

Подросток погиб в результате ДТП в Забайкалье Четырнадцатилетний мотоциклист погиб при ДТП с УАЗ в Забайкалье

Москва3 мая Вести.Подросток 14 лет за рулем мотоцикла "Минск" погиб в результате столкновения его транспортного средства с автомобилем УАЗ, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 мая в 23.56 по местному времени (17.56 мск) на проселочной дороге в районе пгт Новокручининский вблизи железной дороги.

… водитель автомобиля УАЗ допустил столкновение с мотоциклом "Минск", за рулем которого находился несовершеннолетний. В результате ДТП 14-летний водитель мотоцикла скончался при транспортировке в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции установили и разыскали его.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в аналогичном ДТП в Чите погиб 17-летний мотоциклист.