В Свердловской области подросток на мопеде погиб в ДТП

Подросток на мопеде врезался в машину на Урале и погиб В Свердловской области подросток на мопеде погиб в ДТП

Москва30 июл Вести.В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб подросток, управлявший мопедом, сообщили в ведомстве.

Авария произошла 30 июля на 50-м километре автодороги Байкалово – Туринская Слобода – Туринск в Слободо-Туринском районе. По предварительным данным, 14-летний водитель мопеда при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и столкнулся с Lada Priora.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи говорится в сообщении

По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работают правоохранители.