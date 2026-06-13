В Оренбуржье юный водитель мотоцикла погиб после столкновения с лошадью

Столкнулись с лошадью на мотоцикле: подросток погиб, второй в больнице В Оренбуржье юный водитель мотоцикла погиб после столкновения с лошадью

Москва13 июн Вести.В ДТП в Илекском районе Оренбургской области погиб несовершеннолетний водитель мотоцикла, его пассажир госпитализирован, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Авария случилась у дома № 98 на Советской улице в селе Кардаилово Илекского района.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле, не имея права управления транспортным средством, наехал на лошадь. От полученных травм водитель скончался на месте, пассажир получил множественные травмы и был госпитализирован.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.