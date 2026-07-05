Управление квадроциклом ребенком привело к гибели юного пассажира в Приморье

В Приморье юный пассажир квадроцикла погиб в ДТП Управление квадроциклом ребенком привело к гибели юного пассажира в Приморье

Москва5 июл Вести.В селе Хвалынка Спасского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, один из которых погиб, второй пострадал, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Приморского края.

Предварительно установлено, что 6-летний водитель квадроцикла на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП водитель квадроцикла пострадал, а его 7-летний пассажир от полученных травм погиб на месте отмечается в сообщении

По факту аварии проводится проверка.