Москва5 июлВести.В селе Хвалынка Спасского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, один из которых погиб, второй пострадал, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Приморского края.
Предварительно установлено, что 6-летний водитель квадроцикла на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем.
В результате ДТП водитель квадроцикла пострадал, а его 7-летний пассажир от полученных травм погиб на местеотмечается в сообщении
По факту аварии проводится проверка.