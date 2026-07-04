Легковушка врезалась в квадроцикл в Подмосковье, умер ребенок

В Подмосковье автомобиль врезался в квадроцикл, погиб ребенок Легковушка врезалась в квадроцикл в Подмосковье, умер ребенок

Москва4 июл Вести.В Павлово-Посадском городском округе Московской области легковой автомобиль Toyota Noah срезался в квадроцикл под управлением 10-летнего ребенка. Мальчик умер, сообщает СК по региону.

Происшествие случилось 3 июля на автодороге д. Васютино - Дальняя. Транспортные средства двигались в попутном направлении. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался написано в канале Следкома

Управлявший автомобилем мужчина был задержан по подозрению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

В настоящее время с подозреваемым работают сотрудники ведомства.