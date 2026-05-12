Адвокат: родители мальчика будут отвечать за ДТП с квадроциклом в Подмосковье Родителей ребенка, устроившего наезд на квадроцикле, привлекут к ответственности

Москва12 мая Вести.Родителей восьмилетнего мальчика, который устроил ДТП на квадроцикле в закрытом поселке в Подмосковье "Вешки-95", привлекут к ответственности. Об этом ИС "Вести" рассказала адвокат Гюзель Пушкарева.

Ребенок за рулем транспортного средства не справился с управлением и на тротуаре сбил 16-летнюю девочку. Она получила серьезные травмы. По словам матери пострадавшей, у девочки диагностированы переломы, раны, сотрясение мозга.

Пушкарева подчеркивает, что ответственность за наезд понесут родители юного гонщика.

Это ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Родители будут отвечать в рамках гражданско-правовой ответственности. Здесь полностью [включены] компенсация за лечение пострадавшей, восстановление, моральный вред заявила она

Эксперт в области вождения квадроциклов Сергей Симаков указал на недопустимость управления данными транспортными средствами детьми.

Управление квадроциклом требует определенной подготовки. Восьмилетний ребенок управлять взрослым квадроциклом не сможет, поскольку там огромный радиус разворота, и он не может повернуть руль до конца, а также не достанет до педали тормоза добавил он

На днях в Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное по факту ДТП, жертвой которого стал пассажир квадроцикла.