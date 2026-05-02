Трое детей попали в больницу после ДТП с квадроциклом в Калужской области

Трое детей катались на квадроцикле в Калужской области и врезались в дерево Трое детей попали в больницу после ДТП с квадроциклом в Калужской области

Москва2 мая Вести.Трое детей врезались в дерево, катаясь на квадроцикле LINHAI в деревне Иклинское Калужской области. Об инциденте пишет управление МВД России по региону в MAX.

Уточняется, что ДТП произошло в субботу, 2 мая, около 12.44. Проезжая в районе дома 44 по Центральной улице, водитель 2016 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате ДТП пострадали водитель квадроцикла и двое пассажиров: девушка 2018 года рождения и молодой человек 2016 года рождения говорится в сообщении

Детей отвезли в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.