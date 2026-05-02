Москва2 маяВести.Трое детей врезались в дерево, катаясь на квадроцикле LINHAI в деревне Иклинское Калужской области. Об инциденте пишет управление МВД России по региону в MAX.
Уточняется, что ДТП произошло в субботу, 2 мая, около 12.44. Проезжая в районе дома 44 по Центральной улице, водитель 2016 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.
В результате ДТП пострадали водитель квадроцикла и двое пассажиров: девушка 2018 года рождения и молодой человек 2016 года рожденияговорится в сообщении
Детей отвезли в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.