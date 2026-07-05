Москва5 июлВести.На 1-м километре автодороги Правдинск – Темкино Калининградской области автомобиль врезался в дерево. Пострадал один человек, сообщает ГАИ по региону.
ДТП произошло вечером 4 июля в Правдинском районе. В придорожное дерево врезался Volkswagen, ехавший со стороны поселка Темкино.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждениянаписано в сообщении автоинспекции
В настоящее время идет установление всех обстоятельств и причины случившегося наезда на дерево.