Житель Калининградской области пострадал после столкновения машины и дерева

В Калининградской области легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель Житель Калининградской области пострадал после столкновения машины и дерева

Москва5 июл Вести.На 1-м километре автодороги Правдинск – Темкино Калининградской области автомобиль врезался в дерево. Пострадал один человек, сообщает ГАИ по региону.

ДТП произошло вечером 4 июля в Правдинском районе. В придорожное дерево врезался Volkswagen, ехавший со стороны поселка Темкино.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения написано в сообщении автоинспекции

В настоящее время идет установление всех обстоятельств и причины случившегося наезда на дерево.