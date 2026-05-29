Водитель Lexus и его пассажир пострадали при наезде на дерево под Калининградом

Двое молодых людей пострадали в ДТП в Калининградской области

Москва29 мая Вести.Водитель Lexus 2007 года рождения и его пассажир того же возраста пострадали в результате ДТП в Зеленоградском районе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в пятницу, 29 мая, около 17.45 по местному времени (18.45 мск) на трассе Зеленоградск - Приморск через Светлогорск. Водитель наехал на придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.