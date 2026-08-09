При ДТП в Калининградской области погибли три человека

Машина въехала в дерево в Калининградской области, три человека погибли При ДТП в Калининградской области погибли три человека

Москва9 авг Вести.В Зеленоградском районе Калининградской области 25-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре в мессенджере MAX.

Несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров в возрасте 23 и 25 лет. 18-летняя девушка осталась жива.

25-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге Люблино - Черепаново, при совершении обгона не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части и столкновение с придорожным деревом отмечается в сообщении

Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.