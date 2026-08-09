Москва9 авгВести.В Зеленоградском районе Калининградской области 25-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате погибли три человека, сообщили в региональной прокуратуре в мессенджере MAX.
Несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров в возрасте 23 и 25 лет. 18-летняя девушка осталась жива.
25-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге Люблино - Черепаново, при совершении обгона не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части и столкновение с придорожным деревомотмечается в сообщении
Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.