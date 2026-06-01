Три человека погибли после столкновения машины с деревом в Ростовской области

Москва1 июн Вести.В Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли три человека, сообщает ГАИ по региону.

Инцидент произошел в хуторе Демидовка. Водитель не справился с управлением машиной и допустил съезд с дороги. Транспортное средство опрокинулось.

Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждения для оказания медицинской помощи, три пассажира скончались на месте ДТП сказано в Telegram-канале ГАИ

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.