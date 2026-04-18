Москва18 апрВести.В Ардатовском районе Нижегородской области сегодня утром произошло ДТП, в котором три человека погибли и один госпитализирован, сообщает региональный главк МВД.
Авария произошла на участке дороги между деревнями Мухтолово и Саконы.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево. Причиной аварии могло стать нарушение скоростного режима, отметили в ведомстве.
В результате ДТП 3 человека, в том числе и водитель, погиблиговорится в публикации областного ГУ МВД в мессенджере MAX
Еще одна женщина-пассажир с тяжелыми травмами была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.