В Нижегородской области в ДТП погибли 3 человека, один пострадал

Москва18 апр Вести.В Ардатовском районе Нижегородской области сегодня утром произошло ДТП, в котором три человека погибли и один госпитализирован, сообщает региональный главк МВД.

Авария произошла на участке дороги между деревнями Мухтолово и Саконы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в дерево. Причиной аварии могло стать нарушение скоростного режима, отметили в ведомстве.

В результате ДТП 3 человека, в том числе и водитель, погибли говорится в публикации областного ГУ МВД в мессенджере MAX

Еще одна женщина-пассажир с тяжелыми травмами была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.