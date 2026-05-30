В ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленобласти погибли двое взрослых и ребенок

Lada Largus перевернулся на крышу в Ленобласти, 3 человека погибли В ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленобласти погибли двое взрослых и ребенок

Москва30 мая Вести.Три человека, в том числе один ребенок, погибли, еще один несовершеннолетний получил травмы в ДТП в Ленинградской области, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

Авария произошла на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе, на повороте на поселок Гаврилово.

Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием на крышу говорится в публикации

Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины ДТП.