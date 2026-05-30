Москва30 маяВести.Три человека, в том числе один ребенок, погибли, еще один несовершеннолетний получил травмы в ДТП в Ленинградской области, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
Авария произошла на трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе, на повороте на поселок Гаврилово.
Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием на крышуговорится в публикации
Пострадавший госпитализирован.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины ДТП.