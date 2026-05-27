В ДТП в Ленинградской области погибли три человека, в том числе подросток

Москва27 мая Вести.В Бокситогорском районе Ленинградской области днем 27 мая произошло ДТП, в котором погибли мужчина, женщина и 14-летний подросток, сообщает "Леноблпожспас" в мессенджере MAX.

Авария произошла днем 27 мая на 372-м километре трассы А-114 в районе Самойловского сельского поселения. Там столкнулись грузовой автомобиль Man и легковушка Renault.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 117-й пожарной части деблокировали из Renault женщину и ребенка 14 лет. Медики скорой констатировали смерть ребенка. Чуть позднее стало известно, что погибли также водитель и женщина-пассажир. Водитель грузовика не пострадал.

Последствия ДТП ликвидируют огнеборцы "Леноблпожспас". Трасса не перекрыта.