Москва14 апрВести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Авария случилась в районе населенного пункта Ручьи на территории Кингисеппского района.

В результате лобового столкновения грузового автомобиля Shacman и микроавтобуса Mercedes-Benz погибли водитель и пассажир микроавтобуса

говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Отмечается, что прибывшие на месте ДТП спасатели деблокировали водителя грузовика.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.