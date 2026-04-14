Москва14 апрВести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Авария случилась в районе населенного пункта Ручьи на территории Кингисеппского района.
В результате лобового столкновения грузового автомобиля Shacman и микроавтобуса Mercedes-Benz погибли водитель и пассажир микроавтобусаговорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Отмечается, что прибывшие на месте ДТП спасатели деблокировали водителя грузовика.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.