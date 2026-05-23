Москва23 маяВести.Два человека стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
ДТП произошло утром 23 мая на 157-м километре автодороги Е-95 в Лужском районе. По данным ведомства, столкнулись лоб в лоб Ford Kuga и Suzuki Vitara, после чего Ford вылетел в кювет.
В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Пассажирку Suzuki осмотрела бригада медиковсказано в сообщении
Тела погибших оказались зажаты в искореженных автомобилях – спасатели их деблокировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.