На трассе в Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП

Москва23 мая Вести.Два человека стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло утром 23 мая на 157-м километре автодороги Е-95 в Лужском районе. По данным ведомства, столкнулись лоб в лоб Ford Kuga и Suzuki Vitara, после чего Ford вылетел в кювет.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Пассажирку Suzuki осмотрела бригада медиков сказано в сообщении

Тела погибших оказались зажаты в искореженных автомобилях – спасатели их деблокировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.