Москва19 июнВести.На 33-м километре автодороги Котельниково – Песчанокопское Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Погибли двое, стало известно из публикации ГАИ по региону.
Lada Priora выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с "ВАЗ-2115".
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиянаписано в Telegram-канале Госавтоинспекции
В пресс-службе ведомства уточнили, что водители обеих машин скончались на месте происшествия. Также пострадал несовершеннолетний пассажир "ВАЗ-2115" - его доставили в медицинское учреждение.