Два человека погибли в Ростовской области после лобового столкновения легковушек

В Ростовской области произошло лобовое столкновение легковушек, двое погибших Два человека погибли в Ростовской области после лобового столкновения легковушек

Москва19 июн Вести.На 33-м километре автодороги Котельниково – Песчанокопское Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Погибли двое, стало известно из публикации ГАИ по региону.

Lada Priora выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с "ВАЗ-2115".

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия написано в Telegram-канале Госавтоинспекции

В пресс-службе ведомства уточнили, что водители обеих машин скончались на месте происшествия. Также пострадал несовершеннолетний пассажир "ВАЗ-2115" - его доставили в медицинское учреждение.