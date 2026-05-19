Два человека погибли в ДТП на трассе в Астраханской области

Два человека стали жертвами ДТП в Астраханской области Два человека погибли в ДТП на трассе в Астраханской области

Москва19 мая Вести.В Астраханской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и фуры погибли два человека, сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла 18 мая около 21.00 мск на 441-м километре автодороги Астрахань – Волгоград вблизи поселка Рычанский Наримановского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Xray при выезде на встречную полосу совершил лобовое столкновение с автомобилем МАЗ.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир 1973 года рождения скончались на месте сказано в сообщении

По факту ДТП организована проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры области.