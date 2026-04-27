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На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП, погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП, погибли два человека

Москва27 апр Вести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в подмосковном муниципальном округе Луховицы, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 5 часов утра в понедельник, 27 апреля, на трассе Луховицы – Зарайск.

По предварительной информации, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем марки Daewoo, допустил выезд на полосу встречного движения говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

После этого легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo. На месте ДТП погибли водитель и пассажир Daewoo.

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, устанавливаются причины произошедшего.