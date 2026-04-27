Москва27 апрВести.Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в подмосковном муниципальном округе Луховицы, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло около 5 часов утра в понедельник, 27 апреля, на трассе Луховицы – Зарайск.
По предварительной информации, водитель 1987 г.р., управляя автомобилем марки Daewoo, допустил выезд на полосу встречного движенияговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
После этого легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Volvo. На месте ДТП погибли водитель и пассажир Daewoo.
Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, устанавливаются причины произошедшего.