Москва1 июлВести.ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Орехово-Зуеве, погибли два человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла около 15.50 мск на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово. По данным полиции, здесь столкнулись "Рено" и "Джили".
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Рено" погибли на местесказано в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.