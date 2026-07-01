Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Два человека стали жертвами ДТП в Подмосковье Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Москва1 июл Вести.ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Орехово-Зуеве, погибли два человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 15.50 мск на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово. По данным полиции, здесь столкнулись "Рено" и "Джили".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Рено" погибли на месте сказано в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.