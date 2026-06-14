Двое человек погибли и двое пострадали в ДТП с BMW в Ярославской области

В Ярославской области BMW вылетел с дороги, двое человек погибли и двое ранены Двое человек погибли и двое пострадали в ДТП с BMW в Ярославской области

Москва14 июн Вести.В Ярославской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое человек и еще двое, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла 13 июня в 20.35 на 4 км автодороги Глебовское – Долгуново в Ярославском районе. Согласно предварительной информации, мужчина 1975 года рождения за рулем BMW X5, не справился с управлением, после чего машина вылета в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля BMW и пассажир-женщина, 1980 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 2 пассажира: 9-летняя девочка и 42-летняя женщина с травмами госпитализированы в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.