18-летняя девушка погибла в ночном ДТП в Ярославской области

ГИБДД устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ярославской области 18-летняя девушка погибла в ночном ДТП в Ярославской области

Москва6 июн Вести.ДТП с одним погибшим произошло минувшей ночью на трассе Ярославль-Сабельницы в Ярославском районе области. Подробности сообщает в MAX УМВД России по региону.

По предварительным данным, 5 июня в 23.55 на 4 км автодороги водитель 2005 г.р. за рулем автомобиля ВАЗ-2115 потерял управление и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 18-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 2 пассажира получили травмы говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте аварии.