Москва6 июнВести.ДТП с одним погибшим произошло минувшей ночью на трассе Ярославль-Сабельницы в Ярославском районе области. Подробности сообщает в MAX УМВД России по региону.
По предварительным данным, 5 июня в 23.55 на 4 км автодороги водитель 2005 г.р. за рулем автомобиля ВАЗ-2115 потерял управление и съехал в кювет. Машина опрокинулась.
В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 18-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, 2 пассажира получили травмыговорится в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте аварии.