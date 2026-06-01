Москва1 июнВести.В Шарлыкском районе Оренбургской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает региональная полиция в MAX.
По предварительным данным, около 2.50 1 июня водитель 1963 года рождения за рулем автомобиля "Лада Калина" двигался по автодороге к селу Титовка и, потеряв управление, съехал в кювет. Затем автомашина опрокинулась.
В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Калина" скончался на месте ДТП в карете медицинской скорой помощиговорится в сообщении
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.