На трассе в Оренбургской области перевернулась легковушка, водитель погиб

Жертвой ДТП в Оренбургской области стал местный житель На трассе в Оренбургской области перевернулась легковушка, водитель погиб

Москва1 июн Вести.В Шарлыкском районе Оренбургской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает региональная полиция в MAX.

По предварительным данным, около 2.50 1 июня водитель 1963 года рождения за рулем автомобиля "Лада Калина" двигался по автодороге к селу Титовка и, потеряв управление, съехал в кювет. Затем автомашина опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Калина" скончался на месте ДТП в карете медицинской скорой помощи говорится в сообщении

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.