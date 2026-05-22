На трассе в Оренбургской области столкнулись два авто: есть погибший и раненые

Москва22 мая Вести.Два автомобиля столкнулись на трассе в Оренбургской области в Соль-Илецком округе. В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Оренбургской области.

В Соль-Илецком муниципальном округе на трассе Р-239 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, из них погиб один человек говорится в сообщении ведомства

Специалисты шестой ПСЧ при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли тело погибшего из поврежденного автомобиля.