Москва22 маяВести.Два автомобиля столкнулись на трассе в Оренбургской области в Соль-Илецком округе. В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Оренбургской области.
В Соль-Илецком муниципальном округе на трассе Р-239 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, из них погиб один человекговорится в сообщении ведомства
Специалисты шестой ПСЧ при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли тело погибшего из поврежденного автомобиля.