Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Массовое ДТП произошло на Урале, один человек погиб, шестеро пострадали Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

Москва10 мая Вести.Три автомобиля столкнулись на трассе в Свердловской области, погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла днем 10 мая на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали сказано в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства ДТП, личности погибшего и пострадавших, а также степень тяжести полученных травм.