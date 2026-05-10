Москва10 маяВести.Три автомобиля столкнулись на трассе в Свердловской области, погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария произошла днем 10 мая на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства ДТП, личности погибшего и пострадавших, а также степень тяжести полученных травм.