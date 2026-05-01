Массовое ДТП произошло в районе трассы Екатеринбург – Пермь В районе трассы Екатеринбург – Пермь перекрыли движение из-за массового ДТП

Москва1 мая Вести.В районе трассы Екатеринбург – Пермь произошло массовое ДТП. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Уточняется, что движение по участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) ограничили из-за происшествия.

Госавтоинспекция информирует… о временном ограничении движения в оба направления на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в районе трассы Екатеринбург – Пермь в связи с массовым дорожно-транспортным происшествием говорится в сообщении

Уточняется, что сотрудники ДПС работают на месте и устанавливают обстоятельства происшествия. Подробности не сообщаются.