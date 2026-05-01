Москва1 маяВести.В районе трассы Екатеринбург – Пермь произошло массовое ДТП. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
Уточняется, что движение по участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) ограничили из-за происшествия.
Госавтоинспекция информирует… о временном ограничении движения в оба направления на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в районе трассы Екатеринбург – Пермь в связи с массовым дорожно-транспортным происшествиемговорится в сообщении
Уточняется, что сотрудники ДПС работают на месте и устанавливают обстоятельства происшествия. Подробности не сообщаются.