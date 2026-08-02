На Урале столкнулись 4 транспортных средства, в том числе рейсовый автобус

На Урале произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса На Урале столкнулись 4 транспортных средства, в том числе рейсовый автобус

Москва2 авг Вести.На Урале произошло столкновение четырех транспортных средства, среди которых рейсовый автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Туринск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

ДТП произошло 2 августа на 41-м км автомобильной дороги Екатеринбург – Алапаевск.

В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир легковых транспортных средств. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. В салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Пострадавших среди них нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, также проводятся замеры, осмотр места происшествия, опрос участников и очевидцев.