Москва2 авгВести.На Урале произошло столкновение четырех транспортных средства, среди которых рейсовый автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Туринск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
ДТП произошло 2 августа на 41-м км автомобильной дороги Екатеринбург – Алапаевск.
В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир легковых транспортных средств. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. В салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Пострадавших среди них нетговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, также проводятся замеры, осмотр места происшествия, опрос участников и очевидцев.