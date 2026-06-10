Москва10 июнВести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
ЧП с пешеходами и автобусом произошло у дома №17 по улице 8 Марта.
По предварительным данным, в результате происшествия четверо человек погиблиговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Количество пострадавших уточняется, устанавливаются личности жертв ДТП.
Судя по кадрам с места происшествия, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, автобус мог выехать за пределы проезжей части на территорию около храма. Эти данные проверяются, выясняются обстоятельства трагедии.