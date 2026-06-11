Журналист ИС "Вести": погибшего в ДТП с автобусом ребенка до сих пор не опознали Погибшего в ДТП с автобусом в Екатеринбурге ребенка не могут опознать

Москва11 июн Вести.Ребенка, погибшего в результате страшного ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге, до сих пор не могут опознать. Об этом рассказал с места трагедии журналист ИС "Вести" Альберт Мусин.

Накануне в Екатеринбурге пассажирский автобус вылетел на тротуар, в результате чего погибли четыре человека. Автобус после наезда на пешеходов врезался в здание храма.

Журналист назвал настроение жителей уральской столицы "общественным трауром".

Официально пока он не объявлен, и пока неизвестно, будет объявлен или нет. Но известно, что в том самом храме, в который автобус и влетел, буквально через полтора часа будет проведена панихида. А люди несут к месту мягкие игрушки, цветы, поскольку среди погибших есть женщина, мужчина и мальчик приблизительно 10 лет. К сожалению, настолько страшная была картина на месте, что опознать его до сих пор невозможно рассказал корреспондент

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель автобуса задержан, после аварии он рассказал, что мог перепутать педали.