Водитель автобуса в Екатеринбурге рассказал, что мог перепутать педали "Известия": водитель, задавивший людей в Екатеринбурге, перепутал тормоз и газ

Москва10 июн Вести.Водитель маршрутного автобуса, который наехал на пешеходов в Екатеринбурге, рассказал журналистам об обстоятельствах трагедии, которая унесла жизни нескольких человек. Его слова приводит "Известие".

По его словам, он хотел проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора, но почувствовал резкое недомогание.

Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было. Ничего не помню сказал журналистам мужчина

Транспортное средство до сих пор находится на территории храма, куда заехал автобус, повредив ограждение. У машины разбиты капот и лобовое стекло. Кроме того, повреждено ограждение храма, уточнил корреспондент издания.

Ранее сообщалось, что авария произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. По предварительным данным, погибли четыре человека, включая ребенка. Еще четверо пострадали, из них трое находятся в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи и криминалисты.