Москва11 июнВести.Госавтоинспекция Екатеринбурга регулярно проводит рейды по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, заявила ИС "Вести" временно исполняющая обязанности начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения города капитан полиции Наталья Некрасова в связи со смертельным ДТП с автобусом, в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
По ее словам, инспекторы технического надзора проверяют наличие у водителей автобусов карты с отметками о прохождении техосмотра транспортным средством, предрейсового медосмотра и других обязательных процедур.
Все отметки должны быть в наличии… Чтобы у нас меньше аварий былоподчеркнула Некрасова
Она перечислила основные нарушения, которые допускают водители пассажирских автобусов. Это несоблюдение рядности, игнорирование разметки, использование телефона за рулем, несоблюдение очередности проезда, нарушение выезда за стоп-линию и неиспользование поворотников.
Страшное ДТП в Екатеринбурге произошло вечером 10 июня. На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус наехал на людей, стоявших у светофора, а затем врезался в здание храма. Четыре человека, в том числе несовершеннолетний мальчик, погибли, еще пятеро пострадали. На месте аварии возник стихийный мемориал – жители несут туда цветы и игрушки.
Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя, гражданина иностранного государства, и 43-летнего директора транспортной компании, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, ДТП произошло из-за того, что водитель маршрутного автобуса совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора.