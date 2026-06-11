В полиции Екатеринбурга объяснили, зачем нужны регулярные проверки автобусов После резонансного ДТП в Екатеринбурге продолжаются проверки автобусов

Москва11 июн Вести.Госавтоинспекция Екатеринбурга регулярно проводит рейды по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, заявила ИС "Вести" временно исполняющая обязанности начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения города капитан полиции Наталья Некрасова в связи со смертельным ДТП с автобусом, в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

По ее словам, инспекторы технического надзора проверяют наличие у водителей автобусов карты с отметками о прохождении техосмотра транспортным средством, предрейсового медосмотра и других обязательных процедур.

Все отметки должны быть в наличии… Чтобы у нас меньше аварий было подчеркнула Некрасова

Она перечислила основные нарушения, которые допускают водители пассажирских автобусов. Это несоблюдение рядности, игнорирование разметки, использование телефона за рулем, несоблюдение очередности проезда, нарушение выезда за стоп-линию и неиспользование поворотников.

Страшное ДТП в Екатеринбурге произошло вечером 10 июня. На перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус наехал на людей, стоявших у светофора, а затем врезался в здание храма. Четыре человека, в том числе несовершеннолетний мальчик, погибли, еще пятеро пострадали. На месте аварии возник стихийный мемориал – жители несут туда цветы и игрушки.

Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя, гражданина иностранного государства, и 43-летнего директора транспортной компании, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, ДТП произошло из-за того, что водитель маршрутного автобуса совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора.