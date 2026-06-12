После ДТП с автобусом в Екатеринбурге прошли рейды в пассажирском транспорте

Водителей общественного транспорта Екатеринбурга проверят после ДТП с автобусом После ДТП с автобусом в Екатеринбурге прошли рейды в пассажирском транспорте

Москва12 июн Вести.После ДТП в Екатеринбурге 11 июня, которое унесло жизни четырех человек, в городе прошли рейды в пассажирском транспорте. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала старший инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу Наталья Некрасова.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяли исправность аварийных выходов, соблюдение скоростного режима, документы о прохождении техосмотра.

Цель, чтобы автобус был в исправном состоянии и не отказали тормоза, например. Это очень важно, чтобы пассажирам было комфортно передвигаться по улицам нашего города именно в исправном техническом транспортном средстве сказала она

В среду, 10 июня, на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева в Екатеринбурге автобус наехал на людей, стоявших у светофора, а затем врезался в храм. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще пятеро пострадали в результате аварии.

Ранее стало известно, что водитель автобуса, протаранивший пешеходов в Екатеринбурге, арестован.