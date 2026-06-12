Суд арестовал водителя по делу о смертельном ДТП у храма в Екатеринбурге

Водитель автобуса, протаранивший пешеходов в Екатеринбурге, арестован Суд арестовал водителя по делу о смертельном ДТП у храма в Екатеринбурге

Москва12 июн Вести.Ленинский суд Екатеринбурга арестовал гражданина Республики Киргизия Икромжона Хамраева. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области на платформе MAX.

Вечером 10 июня у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге автобус под управлением Хамраева столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека, включая 9-летнего ребенка, погибли на месте. Еще несколько пострадали.

По данным следствия, Хамраев выехал на перекресток на красный свет - это и спровоцировало аварию.

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга избрал меру пресечения гражданину Республики Киргизия Икромжону Хамраеву, обвиняемому … по ч. 5 ст. 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" говорится в публикации

Суд отправил обвиняемого под стражу до 10 августа 2026 года.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Ленинский суд Екатеринбурга отправил под стражу директора компании-перевозчика Алексея Яркова по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.