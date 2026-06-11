ДТП с четырьмя жертвами в Екатеринбурге: что известно к этому часу

Что известно к этому часу об аварии с четырьмя погибшими в Екатеринбурге ДТП с четырьмя жертвами в Екатеринбурге: что известно к этому часу

Москва11 июн Вести.В среду, 10 июня, на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева в Екатеринбурге автобус наехал на людей, стоявших у светофора, а затем врезался в храм. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще пятеро пострадали в результате аварии.

Жители города создали возле храма стихийный мемориал и несут к нему игрушки и цветы. В церкви весь день будут совершаться богослужения.

В 15.00 по местному времени началась панихида по погибшим.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя – гражданина иностранного государства – и 43-летнего директора транспортной компании, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, он часто нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медосмотр водителей перед выходом их на маршруты, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

Как сообщили в СК, причиной аварии стал выезд автобуса на перекресток на красный сигнал светофора.

Водитель транспортного средства после происшествия рассказал, что почувствовал недомогание и мог нажать газ вместо тормоза. По его словам, в этот момент у него сильно заболела голова и ухудшилось зрение. Мужчина также сказал, что почти ничего не помнит. Его и директора транспортной компании задержали.