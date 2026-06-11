Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до пяти

В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали пять человек, двое отпущены домой Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге увеличилось до пяти

Москва11 июн Вести.Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Екатеринбурга возросло до пяти. Двоим из них госпитализация не потребовалась - после оказания помощи их отпустили домой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщал о четверых пострадавших.

Уточняется, что у пяти пострадавших диагностированы переломы, ушибы и гематомы.

У пяти раненых граждан, доставленных в 23 и 24 горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой цитирует Валерия Горелых агентство ТАСС

В настоящее время три человека остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Личности погибших и пострадавших уже установлены, за исключением одного погибшего мальчика - полиция продолжает работу.

Вечером 10 июня в центре Екатеринбурга пассажирский автобус, выехав на тротуар, совершил наезд на пешеходов. По факту случившегося возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании.

Пострадавшим и родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.