Москва11 июнВести.Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центре Екатеринбурга возросло до пяти. Двоим из них госпитализация не потребовалась - после оказания помощи их отпустили домой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщал о четверых пострадавших.
Уточняется, что у пяти пострадавших диагностированы переломы, ушибы и гематомы.
У пяти раненых граждан, доставленных в 23 и 24 горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домойцитирует Валерия Горелых агентство ТАСС
В настоящее время три человека остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Личности погибших и пострадавших уже установлены, за исключением одного погибшего мальчика - полиция продолжает работу.
Вечером 10 июня в центре Екатеринбурга пассажирский автобус, выехав на тротуар, совершил наезд на пешеходов. По факту случившегося возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании.
Пострадавшим и родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.