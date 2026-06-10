При наезде автобуса на людей в Екатеринбурге погибли 4 и пострадали 4 человека

Паслер: автобус переехал людей в Екатеринбурге, погибли 4 и ранены 4 человека При наезде автобуса на людей в Екатеринбурге погибли 4 и пострадали 4 человека

Москва10 июн Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал серьезное дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге.

По данным главы региона, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще четверо пострадали, трем из них потребовалась госпитализация.

Серьезное ДТП в Екатеринбурге – после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и семь бригад скорой медицинской помощи, людей деблокируют из-под автобуса.

В этой связи Паслер подчеркнул, что считает необходимым проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.