Москва10 июнВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал серьезное дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге.
По данным главы региона, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще четверо пострадали, трем из них потребовалась госпитализация.
Серьезное ДТП в Екатеринбурге – после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходовговорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и семь бригад скорой медицинской помощи, людей деблокируют из-под автобуса.
В этой связи Паслер подчеркнул, что считает необходимым проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.