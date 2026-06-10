Паслер: автобус выехал на тротуар после столкновения с легковым автомобилем

Автобус задавил 4 человек в Екатеринбурге, столкнувшись с легковушкой Паслер: автобус выехал на тротуар после столкновения с легковым автомобилем

Москва10 июн Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал об обстоятельствах серьезной аварии с автобусом в Екатеринбурге, которая унесла жизни нескольких человек.

По его словам, в данный момент спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса.

После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов сказано в сообщении Паслера в его канале в мессенджере MAX

По данным, которые приводит глава субъекта, в результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, еще четверо получили травмы, трем из них потребовалась госпитализация.

Помощь пострадавшим на месте оказывают семь бригад скорой помощи, в том числе автомобили реанимации.

Паслер принес соболезнование родным погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что считает необходимым проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей, а также своевременных техосмотров транспортных средств.

Причины трагедии установят правоохранительные органы.