Москва10 июнВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал об обстоятельствах серьезной аварии с автобусом в Екатеринбурге, которая унесла жизни нескольких человек.
По его словам, в данный момент спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса.
После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходовсказано в сообщении Паслера в его канале в мессенджере MAX
По данным, которые приводит глава субъекта, в результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, еще четверо получили травмы, трем из них потребовалась госпитализация.
Помощь пострадавшим на месте оказывают семь бригад скорой помощи, в том числе автомобили реанимации.
Паслер принес соболезнование родным погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что считает необходимым проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей, а также своевременных техосмотров транспортных средств.
Причины трагедии установят правоохранительные органы.