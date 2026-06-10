Момент аварии, унесшей жизни 4 человек, в Екатеринбурге попал на видео ГИБДД опубликовала видео наезда автобуса на 4 пешеходов в Екатеринбурге

Москва10 июн Вести.Госавтоинспекция опубликовала момент наезда автобуса частного перевозчика на пешеходов в Екатеринбурге.

На кадрах видно, как автобус перед выездом на тротуар в пешеходной зоне, столкнулся с кроссовером на перекрестке.

Жертвами аварии стали четыре человека, включая ребенка. Еще четверо, по предварительным данным, получили травмы, трое их них доставлены в больницу.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер, принес соболезнования родным погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что считает необходимым проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей, а также своевременных техосмотров транспортных средств.