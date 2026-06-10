СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовные дела после ДТП, в котором погибли 4 человека СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Москва10 июн Вести.После страшной аварии с участием маршрутного пассажирского автобуса, унесшей жизни четырех человек в Екатеринбурге, следственные органы СК России возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

ДТП произошло вечером 10 июня на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. По неустановленным пока причинам, водитель автобуса столкнулся с кроссовером на перекрестке, после чего выехал на тротуар и сбил людей.

Возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности сказано в сообщении

В результате происшествия погибли 4 человека, в том числе ребенок. Кроме того, несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального управления СК России. Они допрашивают очевидцев трагедии и назначают необходимые экспертизы, по результатам которых виновных привлекут к ответственности.