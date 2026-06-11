Глава СК затребовал доклад по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге

Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с четырьмя жертвами в Екатеринбурге Глава СК затребовал доклад по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Екатеринбурге

Москва11 июн Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смертельном ДТП в Екатеринбурге, произошедшем 10 июня. Об этом Следственный комитет сообщил в MAX.

В результате аварии погибли четверо, в том числе несовершеннолетний, еще пять человек пострадали.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б. В. представить доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП в Екатеринбурге говорится в сообщении ведомства

Трагедия произошла на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева. Автобус наехал на людей, стоявших у светофора, а затем врезался в храм.

Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя – гражданина иностранного государства – и 43-летнего директора транспортной компании, которого подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, он часто нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медосмотр водителей перед выходом их на маршруты, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.